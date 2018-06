Orkidia Art: suchen - finden - entscheiden

Wer in der Langen Kunstnacht in der Oberen Herrengasse auf der Suche nach "Nachtkunst" unterwegs war, fand im Gebäude Nr.11 einen ungewöhnlichen Galerie-Raum. In diesem Raum begegnen sich "Hausgeschichten", die das alte Gebäude aus dem Jahr 1508 zu erzählen hat, und die "Bildergeschichten" in intensiver Farbigkeit von Orkidia Art. Ramona Lehmann lädt ein, ihre abstrakte Kunst gemeinsam an diesem besonderen Ort zu entdecken und ihr im Gespräch näher zu kommen.