O.B.T. – Orlando Blues Trio.

Das Orlando Blues Trio (O.B.T.) steht für authentischen, handgemachten Blues & Bluesrock – roh, ehrlich und ohne Schnörkel. Verwurzelt in der Region Stuttgart vereint die Band musikalische Erfahrung, Spielfreude und stilistische Vielfalt zu einem kraftvollen, eigenständigen Sound.

Maui (Vocals & Gitarre), Phil (Drums & Vocals) und Jochen (Bass) blicken auf jahrelange Bühnenerfahrung in unterschiedlichsten Formationen zurück. Diese musikalische Tiefe fließt in jedes Arrangement ein und prägt den unverwechselbaren Charakter der Band.

Seit der Neugründung im Dezember 2021 arbeitet O.B.T. in aktueller Besetzung an einem Programm, das weit über gewöhnliche Coverbands hinausgeht. Interpretationen von Künstlern wie Hendrix, Gary Moore, Joe Bonamassa, ZZ Top, Stevie Ray Vaughan oder T-Bone Walker werden bewusst neu gedacht – fernab der „totgespielten“ Klassiker, mit Fokus auf selten gehörte, aber musikalisch herausragende Titel.