Rainer Bielfeldt ist Sänger und Pianist, Liederschreiber und Seelenberührer.

20 Millionen: So viele Farben kann der Mensch unterscheiden. Und trotzdem meinen wir, zwischen Schwarz und Weiß wählen zu müssen.

Rainer Bielfeldts neues Programm ist ein Bekenntnis zu einer "Welt voller Farben" und den Widersprüchen des Lebens. Es ist eine Absage an das "Alltags-Anthrazit" und eine Ode an die Unterschiede. Seine Lieder und Geschichten nehmen behutsam an die Hand, führen uns durch die verwinkelten Gassen von Herz und Seele und rufen uns zu: "Keine Angst vor nichts!"

Ein Abend voller Liebe und Sehnsucht, Hoffnung und Zweifel, Mut und Verzagen … alles dabei! Wie im wahren Leben.