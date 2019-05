Oropax-Experimental: Die Demo-Version 0.0.1 der neuen 2019er-Show

× Erweitern Oropax

Mit Spannung vorbereitet, ungeduldig erwartet und nun für kurze Zeit zu erleben: Das Chaos-Theater experimentiert, testet, flucht oder feiert öffentlich an seiner neuen noch namenlosen Show. In dieser einmaligen Oropax-Phase verlassen die Brüder bewusst die grosse Bühne und finden sich in den Wurzeln der Kleinkunst auf den kleineren Brettern wieder, die zum Sprungbrett werden.

In „Experimental“ mischen die beiden Extremkomiker die neuesten Ideen mit noch nie dagewesenen noch neueren Einfällen. Das Mischungsverhältnis liegt dabei bei 70 zu 58. Das Happening des Improvisierens ist angesagt. Der schmale Grad zwischen wunderbarem Ablachen und tiefer Peinlichkeit ist gewollt. Diese Demo-Phase ist einzigartig und mündet im Herbst in der Premiere der dann neuen Oropax-Show: Im Theaterhaus am 9. November 2019 zu sehen.Was auf Bühnen erlebt werden kann, wird in „Experimental“ geboten. Der Weg der Fantasie ist gepflastert mit Lachtränen, und es bleiben sämtliche Regeln des Alltags auf der Strecke. Wäre das „Chaos“ nicht nur ein Zustand, sondern ein bunter Vogel, so würde er sich in dieser Zeit ein Nest bei Oropax bauen, um was Herrliches auszubrüten. Ei ei ei!