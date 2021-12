Funtasia – Öhringer Kindertheater

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Als die Antwort darauf „Schneewittchen“ lautet, schmiedet die böse Königin einen Plan, um Schneewittchen loszuwerden. Doch diese flüchtet tief in den Wald und trifft dort auf die sieben Zwerge und schon ist sie mittendrin im Abenteuer… Das Theater Liberi entstaubt die altbekannte Geschichte der Brüder Grimm und setzt sie ganz neu in Szene: Die mitreißenden Songs aus Soul, Pop, Swing und sogar Punk werden von bestens ausgebildeten Musicaldarstellern stimmgewaltig auf die Bühne gebracht. Für Kinder ab 4 Jahren.