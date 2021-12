Eure Mütter

Über 20 Jahre ist es her, dass das Stuttgarter Comedy-Trio Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann erstmals eine Bühne betrat. In ganz Deutschland und darüber hinaus wurden sie im Nu zu Lieblingen des Comedy-Publikums mit ihrer einzigartigen Mischung aus Wort, Musik und Akrobatik. Okay, vielleicht ist „Akrobatik“ etwas übertrieben. Ihre Mischung aus Wort, Musik und meisterhaftem Tanz... Ja, also gut: Es ist eine Mischung aus Wort, Musik und entspanntem Sitzen auf bequemen Stühlen. In jedem Fall einzigartig.