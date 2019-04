Orpheus Chamber Orchestra Ne York

Am 25. Mai 2019 endet die Saison in Mannheim mit einem fulminanten Auftritt des Shootingstars Jan Lisiecki mit dem Orpheus Chamber Orchestra New York. Der Senkrechtstarter und Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon bezaubert sein Publikum mit jugendlichem Charme, aber genauso mit seiner stupenden und zugleich tiefgründigen Musikalität. Mit dem Orpheus-Ensemble aus New York, das als das beste kleine Symphonieorchester der USA gesehen wird, präsentiert der Ausnahmekünstler die viel zu selten gespielten Klavierkonzerte Felix Mendelssohns.(Mendelssohn: 1. Klavierkonzert g-Moll und 2. Klavierkonzert d-Moll, Beethoven: Sinfonie Nr.1 C-Dur, , Barber: Adagio for Strings)