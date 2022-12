Orpheus: Metamorphosen

ton–art 2023

Die Geschichte des in die Unterwelt ziehenden Sängers Orpheus ist unzählige Male vertont worden. Die in Ovids zehntem Buch der Metamorphosen stehenden Gesänge des Orpheus, die dieser nach seiner Rückkehr aus der Unterwelt anstimmt, bilden den Kern dieses Abends. Das Quintett aus vier Musiker-Komponisten und einer Videokünstlerin erzählt so die Geschichten von Cyparissus, Ganymed, Hyacinthus, Cerasten & Propoetiden, Pygmalion, Myrrha, Adonis, Hippomenes & Atalanta.

Die kontrastreichen Neukompositionen der in ganz unterschiedlichen musikalischen Zusammenhängen tätigen Künstler sind teils in gemeinschaftlichen Kreativprozessen entstanden, nehmen teils Bezug auf historische Vertonungen und bieten so einen Blick aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf den mythischen Sänger Orpheus.

Nikodemus Gollnau, Elektronik, Komposition

Jasmin Kruezi, Video

Johannes Mittl, Klavier, Komposition

Christian Pfeiffer, Cello, Komposition

Johannes Zimmermann, Klavier, Komposition

Veranstalter: ton–art esslingen e. V. in Kooperation mit dem Kulturzentrum Dieselstrasse