Orquesta Típíca El Afronte meets Émile Parisien & Vincent Peirani

Das Zusammentreffen des argentinischen Orquesta Típica »El Afronte«

mit dem Saxofonist Emile Parisien und dem Akkordeonist Vincent Peirani im Rahmen der „Tango Nights“ dürfte eine musikalische Begegnung werden, wie man sie in Europa nur selten erleben kann.

Jazz trifft Tango, zwei Musikformen, die nur scheinbar weit voneinander entfernt liegen. Denn: beide entstanden vor gut 100 Jahren, beide vereinen Einflüsse afrikanischer Musik und ultimativ des „Blues“ mit der Musik ihrer „Geburtsländer“. Beide sind stets in Bewegung. Und beide verbinden maximalen Ausdruck mit großer musikalischer Fertigkeit.

Dass man nun im Rahmen der „Tango Night“ das 10-köpfige, direkt aus Buenos Aires kommende Tango-Orchester »El Afronte« in Europa erleben kann, gleicht einer kleinen Sensation. Im Jahr 2004 gegründet zählt es zu den wichtigsten und, mit über 200 Konzerten pro Jahr, gefragtesten Ensembles seiner Art. Die Musiker des Orchesters bilden den Kern der, mit nun schon über zehn Jahren, längsten durchgängig stattfindenden „Milonga“ Argentiniens. Vergleichbar sind die „Milongas“ mit den Jamsessions im Jazz. Sie bieten einen welt- und stiloffenen Rahmen für Begegnungen von Musikern, Tänzern, Lyrikern und anderen Performern. In Argentinien entstammen sie der Tango-Tradition, entwickelten sich aber in den 90er Jahren zu Epizentren des musikalischen Austausches weit über Genregrenzen hinweg und waren unter Anderem Keimzellen für die argentinische und lateinamerikanische Metal- und Punkrock-Szene. »El Afronte« beherrscht alle Ausdrucksformen des Tangos. Dabei legen die Musiker Wert darauf, nicht in der Nostalgie vergangener Jahrzehnte zu schwelgen, sondern auch neue Entwicklungen zu berücksichtigen. Die Tradition des Tangos, transportiert ins Hier und Jetzt. Mit einem durchaus klassischen, akustischen Sound und den typischen tänzerischen Elementen, aber eben nicht mit einem klassischen Repertoire, sondern mit Eigenkompositionen, die allesamt aus dem 21. Jahrhundert stammen. Gelebte, lebendige Tradition eben.