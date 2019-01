Orquestra de Cadaques

× Erweitern Leticia Moreno

Leticia Moreno Violine

Jaime Martin Dirigent

Am 24. Februar 2019 gastiert ECHO-Preisträgerin Leticia Moreno zusammen mit dem Orchestra de Cadaqués im Rosengarten. Das Orchester kommt aus der kleinen spanischen Stadt Cadaqués an der Costa Brava und ist zum ersten Mal bei Pro Arte zu Gast. So auch Leticia Moreno, die europaweit mit den großen Dirigenten und Orchestern auftritt. Sie begeistert durch ihr natürliches Charisma und ihre tiefe interpretatorische Kraft. Die Geigerin Spaniens zusammen mit dem Orchestra de Cadaqués verspricht ein wahres Orchesterfeuerwerk zu präsentieren.(Arriaga: Ouvertüre zu “Los esclavos felices“, Sarasate: Fantasia on Carmen op. 25, Ravel: Tzigane für Violine und Orchester, Albéniz: Suite española Nr. 1 “Asturias & Sevilla“, Schubert: Sinfonie Nr. 3 D-Dur)