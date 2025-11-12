Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Spanische Nacht

In diesem Konzert weht eine milde Brise aus dem Süden durch unseren deutschen November: Mit dem Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya kommt ein katalanisches Spitzenensemble nach Deutschland, das gleich zwei Werke mit Anklängen an seine sonnige Heimat im Gepäck hat. Zum Auftakt präsentiert Geigenvirtuosin Bomsori mit dem wunderbaren 2. Violinkonzert von Henryk Wieniawski zunächst ein absolutes Highlight der Romantik. In der zweiten Hälfte dann bringt sie mit Franz Waxmans genialischer Fantasie über Themen aus Georges Bizets „Carmen“ spanisches Flair in den Saal und Maurice Ravels Rhapsodie espagnole für Orchester beschließt stimmungsvoll die wunderbare „spanische Nacht“.

Info

kongresszentrum liederhalle.jpg
Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya - 2025-11-12 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya - 2025-11-12 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya - 2025-11-12 19:30:00 Outlook iCalendar - Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya - 2025-11-12 19:30:00 ical

Tags