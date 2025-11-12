Spanische Nacht

In diesem Konzert weht eine milde Brise aus dem Süden durch unseren deutschen November: Mit dem Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya kommt ein katalanisches Spitzenensemble nach Deutschland, das gleich zwei Werke mit Anklängen an seine sonnige Heimat im Gepäck hat. Zum Auftakt präsentiert Geigenvirtuosin Bomsori mit dem wunderbaren 2. Violinkonzert von Henryk Wieniawski zunächst ein absolutes Highlight der Romantik. In der zweiten Hälfte dann bringt sie mit Franz Waxmans genialischer Fantasie über Themen aus Georges Bizets „Carmen“ spanisches Flair in den Saal und Maurice Ravels Rhapsodie espagnole für Orchester beschließt stimmungsvoll die wunderbare „spanische Nacht“.