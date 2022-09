Ortsrundgang Hausen

Dominiert wird Hausen durch die imposante Würmbrücke aus dem Jahr 1777. Wahrscheinlich wurde die Gegend schon um 600 – 700 n. Chr. besiedelt, erwähnt wurde der Stadtteil erstmalig in einer Urkunde des Klosters Herrenalb vom 1327.

Die von Hans Bullinger geführte Wanderung am 9.10.2022 beginnt um 13:00 Uhr am Dorfplatz an der Würmtalbrücke (Brückengasse 12).

Die Tour führt entlang der Würm zum Hohenstein und durch das Naturschutzgebiet "Würmaue am Heuberg" - mit den Mäandern der Altwürm - zur Riemenmühle. Über den historischen Marktweg geht es weiter bis zum Landgraben an der Gemarkungsgrenze zwischen Hausen und Lehningen, mit herrlichem Ausblick ins Würmtal.

Die Wanderung hat eine Länge von ca. 8 km, der Gesamtanstieg beträgt ca. 100hm, die Gehzeit ca. 3 Stunden. Zu dieser mittelschweren Wanderung ist gutes Schuhwerk erforderlich.

Vorstand Peter Mutschler und sein Team vom Obst- und Gartenbauverein Hausen bieten um ca. 16:00 Uhr am Backhaus - Würmtalstraße 49 - frisch gebackenen, leckeren Apfel- und Zwetschgenkuchen an.