ORTSWECHSEL- Ausstellung der Kunstschule Unteres Remstal

Am Mittwoch, 04. Dezember, um 19 Uhr findet die Vernissage der Ausstellung ORTSWECHSEL der Kunstschule Unteres Remstal in der Studiengalerie statt.

Andere Umgebung – andere Perspektive: Die Kunstschule Unteres Remstal präsentiert Arbeiten ihrer Kinder und Jugendlichen. Zu sehen sind Bilder und Objekte, die in fortlaufenden Klassen, Schulkooperationen, Workshops und in Kursen im Rahmen der Kunstvermittlung mit der benachbarten Galerie Stihl Waiblingen entstanden sind. 2019 ist in Waiblingen das Jahr der Remstalgartenschau. In vielen der gezeigten Arbeiten ist der künstlerische Bezug zu dem aktuellen Thema offensichtlich. In Kooperationmit der Kunstschule Unteres Remstal, Waiblingen Musikalischer Gruß an der Vernissage und im Anschluss Konzert im Foyer Gebäude 7: Männerensemble „Les Favoris“ der PH Laufzeit der Ausstellung: 04.12.2019 bis 24.01.2020