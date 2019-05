Es ist wieder „Ortszeit“ im Calwer Landratsamt.

Bereits zum zwölften Mal fand der vom Pforzheimer Kulturrat e.V. in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Kulturregion Nordschwarzwald veranstaltete Kunstwettbewerb statt, an den sich eine Wanderausstellung anschließt. Die Schau ist in den Landkreisen Calw und Freudenstadt, dem Enzkreis und in der Stadt Pforzheim zu sehen.

Über 100 Künstlerinnen und Künstler haben sich mit Kunstwerken zu dem Thema „Figur und Raum“ beteiligt. Eine unabhängige Fachjury hat daraus 49 Werke von 26 Künstlerinnen und Künstlern ausgewählt, die nun im Landratsamt Calw gezeigt werden. Mit Tamara Gross, Regine Martin, Ulrich Seibt und Muriel Shah und Nastassia Atrakhovich (Preisträgerin) sind Künstler und Künstlerinnen aus dem Kreis Calw dabei.

Die Eröffnung findet am Mittwoch, 8. Mai, um 19.30 Uhr im Landratsamt Calw statt.

Nach der Begrüßung durch Landrat Helmut Riegger wird die Puppenspielerin Myrjam Rossbach eine Papierfiguren-Performance zeigen, bevor die Kunsthistorikerin Tanja Solombrino in die Ausstellung einführt und die Kunstwerke vorstellt. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Gitarrenensemble der Musikschule Calw.

Die Ausstellung ist vom 8. Mai bis 28. Juni zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes zu sehen: montags bis mittwochs von 8 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 18.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.