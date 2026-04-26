Orwell: 1984

‚Big Brother is watching you‘ – vor über siebzig Jahren schrieb George Orwell diesen Science-Fiction-Krimi über die Zerstörung eines Menschen durch einen totalitären Überwachungsstaat. Winston Smith zweifelt dieses totalitäre System an, er hasst es.

Das auch nur im Ansatz zu denken, ist schon ein Gedankenverbrechen. Es könnte sein Todesurteil sein, und das weiß er.

Plötzlich geschieht etwas Unerwartetes: Winston Smith verliebt sich. Doch kann er der Geliebten wirklich trauen? Ist sie nicht doch nur ein Mitglied der Gedankenpolizei?

Die Inszenierung dieses klassischen Romans fragt nach dessen bestürzender Aktualität. Nie war diese bedrohliche Welt näher als heute.