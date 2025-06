Osan Yaran bringt mit seiner „Lass labern“-Reihe seit über einem Jahr die Bühnen Deutschlands zum Beben – doch jetzt hebt er das Erfolgsformat auf ein völlig neues Level:

Er nimmt seinen großen Bruder im Geiste und besten Freund in der Comedy, Özcan Cosar, mit auf Tour! Was das bedeutet? Eine einmalige Mischung aus Spontaneität, Geschichten und purem Entertainment, die es so noch nie gegeben hat!

In 9 handverlesenen Städten entsteht eine Comedy-Erfahrung, die weit über klassische Stand-up-Shows hinausgeht. Hier wird nicht nur gespielt, hier wird geredet, improvisiert, auf das Publikum eingegangen – und das mit der unschlagbaren Dynamik zweier Vollprofis, die sich blind verstehen.

Özcan Cosar, bekannt für seine mitreißenden Geschichten und energiegeladene Performance, bringt eine völlig neue Facette in das „Lass labern“-Konzept. Gemeinsam mit Osan Yaran entfacht er ein Comedy-Spektakel, das so nahbar, spontan und witzig ist wie kein anderes. Das hier ist kein gewöhnlicher Comedy-Abend – es ist ein Ereignis! Wer „Lass labern“ bisher mochte, wird diese Tour lieben. Und wer Comedy wirklich erleben will, sollte sich schnell Tickets sichern – denn so nah, so ehrlich und so explosiv hat man Osan Yaran und Özcan Cosar.

noch nie zusammen auf der Bühne gesehen!

Bedingt durch die Aufzeichnung der Show kann es zu Sichtbehinderungen durch die Kameras kommen. Bereits durch den Kauf dieses Tickets erklären Sie sich damit einverstanden, dass von der Show, ggfs. auch von Ihrer Person, Bildton-/Tonaufnahmen hergestellt werden und räumen uns hiermit alle erforderlichen Rechte und Befugnisse ein, diese umfassend, örtlich, zeitlich, inhaltlich unbeschränkt in allen Medien (bspw. TV, VOD, Social Media, Internet, Radio, Bildton-/Tonträger etc.) auszuwerten und auf Dritte übertragen zu können.