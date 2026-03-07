OSAN YARAN thematisiert den Wahnsinn des Alltags und führt seine Erlebnisse pointiert ad absurdum. Am 3. Juli ist der mehrfach preisgekrönte Comedian in Stuttgart in der Porsche-Arena zu Gast.

Mit perfektem Timing spricht OSAN YARAN darüber, dass man Klischees mit Humor begegnen muss, warum Teenager ein schwarzes Loch für Nahrungsmittel sind und Frauen auch gerne mal pupsen dürfen. Am Ende wird sich herausstellen, ob sein Alltag oder doch eher sein Blickwinkel Wahnsinn ist.