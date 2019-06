Improtheater Stuttgart

Das Improvisationstheater Stuttgart zeigt Theater mit Premieren– und Schlapplach-Garantie: über den Abend entstehen auf der Bühne eine Vielzahl von Szenen aus dem Stegreif und überraschen Akteure und Publikum gleichermaßen.

Im Juli hat das Ensemble Gäste geladen: die coolsten Improladies aus Stuttgart entern zu einer Improshow in der Ladies' Edition die Merlin-Bühne. Geballte Frauenpower in allen Facetten on stage: ob wir die verträumte Diva, die Bierdeckel sammelt sehen, oder das knallhart kalkulierende Mauerblümchen, das ein Online-Business führt, ob es die wilde Intellektuelle ist, die regelmäßig Platten im Club auflegt oder die Bankerin, die in ihrer Freizeit Bogen schießt - diese Show ist ganz dem vermeintlich schwachen und doch so starken Geschlecht gewidmet.

Eine Bühne voller XX-Chromosomen! Nur im Publikum und am Piano ist XY erlaubt...

www.impro-stuttgart.de