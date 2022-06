Osees (USA)

Von Orinoka Crash Suite über OCS zu Orange County Sound, von Thee Oh Sees über The Oh Sees zu Oh Sees zu Osees – John Dwyer, Sänger und Gitarrist sowie kreatives Mastermind hinter dem energetischen Fünfergespann aus Kalifornien, hatte schon mehr als einen Namen für seine Band, aber das ist irgendwie auch egal. Seit 1997 sind Oh Sees und alle Aliase eine Institution, nicht nur für qualitative Musik, sondern auch für Lautstärke, Energie, Ambition und unaufhaltbare Kreativität. So ist zum Beispiel das Ende 2017 unter dem Alias OCS erschienene Album „Memory Of A Cut Off Head“ ein eher ruhiges, akustisches Album, die Veröffentlichung „Orc“ hingegen, welche gerade mal 3 Monate zuvor erschien, eine ziemlich explosiv-krautig-garagige Platte, gefolgt von „Smote Reverser“, welche deutlich härter und progressiver ist als alle Platten je zuvor. Jedes Jahr eine neue Platte, manchmal auch zwei, eins ist sicher: sobald neue Musik der Oh Sees die Welt erblickt, ist die nächste Veröffentlichung auch nicht mehr weit entfernt. Für John Dwyer scheint eins gewiss: Nicht aufhören, immer weiter machen, deshalb freuen wir uns auch sehr, die Band 2022 nach etlichen ausverkauften Shows, wieder in Schorndorf zu begrüßen.