Osiander-Herbst in Tübingen

Mit Peter Prange hat am Montag, 5. November Tübingens erfolgreichster Autor um 20 Uhr ein Heimspiel im Museum, wo er seinen neuen Roman Eine Familie in Deutschland vorstellt. Seit Generationen leben die Isings im Wolfsburger Land. Alles verändert sich für die Familie, als auf Hitlers Befehl eine gigantische Automobilfabrik entstehen soll, um den Volkswagen zu bauen. . . Mut, Verzweiflung, Verrat und Liebe im Zeichen des Nazi-Regimes: In seiner auf zwei Bände angelegten deutschen Jahrhundert-Tragödie (Teil 2 soll in einem Jahr erscheinen)

schildert Peter Prange die Bewährungsprobe einer Familie, deren Mitglieder so unterschiedlich sind, wie Menschen nur sein können