Osiander im Carré: Buchpremiere von Lisa Federle

In ihrem neuen Buch „Vom Glück des Zuhörens“ fasst Lisa Federle die gesellschaftlichen Problemean, die ihr in ihren Jahrzehnten als Ärztin täglich begegnen: Einsamkeit, Sucht, Demenz, Angst,Depression, Burn-out – von den psychosomatischen Folgen persönlicher Krisen nicht zu schweigen.All diese Leiden hängen zusammen und lassen sich durch Medikation oft nur lindern, nicht aberheilen. Doch indem wir lernen einander zuzuhören, können wir die Probleme an ihrer Wurzel packen.Der Erlös aus den Ticketeinnahmen geht an die Initiative #BewegtEuch.