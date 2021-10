Oskar Schindlers Liste

Krakau zur Zeit des Zweiten Weltkriegs: Der deutsche Unternehmer Oskar Schindler nutzt gern die billigen jüdischen Arbeitskräfte im besetzten Polen und genießt das Leben in vollen Zügen. Doch mit Fortschreiten der Deportationen wird ihm allmählich klar, dass es nicht mehr nur um sein eigenes Wohl geht, sondern dass an der Firma das Leben all seiner Arbeiter hängt …

Die wahre Geschichte des Oskar Schindler, der über 1000 Juden vor dem Tod in den NS-Vernichtungslagern rettete, wurde durch Steven Spielbergs Verfilmung „Schindlers Liste“ von 1993 weltweit bekannt. Nun hat der erfahrene Bühnenautor Florian Battermann daraus ein fesselndes Theaterstück geschaffen, das bereits auf zahlreichen Gastspielen deutschlandweit Publikum und Presse nachhaltig beeindruckte.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien. Um ausreichende Abstände im Publikum gewährleisten zu können, wird nur eine deutlich reduzierte Zahl an Plätzen angeboten. Es wird daher empfohlen, sich frühzeitig Karten zu sichern.

