Auf der Tournee 2023 sind sie endlich wieder Live in Deutschland zu erleben.

25 veröffentlichte Platten, über 1000 Konzerte im In- und Ausland, meistverkaufter norwegischer Künstler in den 90er-Jahren mit über 1,5 Millionen verkauften Tonträgern, Tourneen durch Norwegen, Europa und den USA, die Auszeichnung mit dem Dove Award für das beste internationale Album und Auftritten im norwegischen Königshaus. Das ist nur ein Teil der Erfolgsgeschichte des Oslo Gospel Choir. Er ist zweifellos der bekannteste und erfolgreichste Gospelchor in Europa.

Die rund 20 Protagonisten zeichnet nicht nur die einzigartige Weise aus, ihr Publikum zu verzaubern, sondern auch ihr soziales Engagement. So konnten mit Wohltätigkeitskonzerten und Sammelaktionen, bei denen über eine Million Dollar zusammenkamen, Bedürftigen u. a. in Indien, in Ruanda oder auch Tsunami-Opfern geholfen werden.

Die Erfolgsliste des Oslo Gospel Choirs ist lang und beeindruckt auch im Hinblick auf die Konzert-Orte, wie New York und das Norwegische Königshaus. Und mit welchen Künstlerinnen und Künstlern der Chor bereits zusammengearbeitet hat lässt jedes Gospelherz höherschlagen.

Andraé Crouch, David Thomas, Danny Plett, Calvin Bridges, Samuel Ljungblahd, Israel Houghten und viele mehr standen gemeinsam mit dem Ausnahme Chor im Rampenlicht.