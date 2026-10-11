Ost und West im Klosteryoga vereint?

Die TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) betrachtet den Menschen im Einklang der fünf Elemente − Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser − und versteht Gesundheit als harmonisches Fließen von Qi, der Lebensenergie.

Die TEM (Traditionelle Europäische Medizin) geht auf die antike Vier-Säfte-Lehre zurück und ist später vor allem in den Klöstern weiterentwickelt worden. Sie lädt dazu ein, mit Ernährung, Pfl anzenwissen und achtsamer Lebensführung die eigene Balance zu stärken.

Die Schätze der alten Traditionen können uns neue Zugänge zu Körperwahrnehmung und Lebenskraft eröffnen. Ein Schatz der TEM ist das Jugum, die Bewegungspraxis aus der europäischen Klostertradition.

Ja, Jugum ist anders als Qigong und Yoga. Es geht in diesem Vortrag aber nicht um „besser“ oder „schlechter“. Vielmehr geht es um eine Entdeckungsreise zu einer anderen Bewegungsform und darum, wie Jugum ein sinnvoller Bestandteil der eigenen Lebenspflege sein kann.

Weitere Infos auf https://keb-heilbronn.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/26248