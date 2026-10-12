Ein Traum. Eine Reise.

Das Sehnsuchtsziel Ostafrika muss es für den Reisejournalisten Achim Landwehr sein.

Bereits nach seinem ersten Trip hat ihn der Afrikavirus gepackt und es folgten sechs weitere Exkursionen. Auf einer Yamaha XT Ténéré geht es auf staubigen Pisten ins Land der Massai. Das Grenzland zwischen Kenia und Tansania ist zudem einer der letzten Regionen in ganz Afrika, in denen sich das größte Landtier der Erde zwischen Tsavo, Amboseli bis in die Masai Mara noch frei bewegen kann. In Kimana sind wir zum Ball verabredet. Die Massai tanzen in Ihren neuesten Gewändern wie im Rausch und zeigen wer am höchsten springt.

Als Gerlinger ist es fast schon ein „Muss“ den Spuren des Missionars Johannes Rebmann in Ostafrika zu folgen. Er war der erste Europäer, der den schneebedeckten Kilimandscharo entdeckte. Ihm zu Ehren steht in Machame, Tansania, ein Gedenkstein.