Das Ostalb-Jazz-Orchestra präsentiert sich mit einem außergewöhnlichen Konzertprojekt: „BigBand meets Violin“.

Mit der Zusage des New Yorker Violinisten und Komponisten, Gregor Hübner, geht ein langjähriger Wunsch der Ostalb-Jazzmusiker in Erfüllung. Hübner, der mit dem Jazzpreis von Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde und bereits eine Grammy-Nominierung erhielt, zählt zu den bedeutendsten Geigern und Komponisten in der aktuellen Jazz-Szene.

Beim Konzert in Ellwangen darf sich das Publikum auf eine Uraufführung freuen, denn Gregor Hübner wird an diesem Abend erstmals sein „Konzert für Violine und BigBand“ der Öffentlichkeit vorstellen. Darüber hinaus präsentiert das Ostalb-Jazz-Orchestra unter der Leitung von Gerhard Ott in bewährter Weise eine gelungene Mischung aus Swing-, Latin- und Funk-Klassikern. Abgerundet wird das Konzertprogramm durch die beliebten OJO-Vocals, die in diesem Jahr sogar als Quartett auftreten werden.