Osteoporose – Vorbeugung und Therapie

Mehr als 8 Millionen Deutsche leiden an Osteoporose. Viele wissen nicht um ihr persönliches Risiko.

Durch richtige Bewegung und Ernährung kann man viel zur eigenen Knochengesundheit beitragen. In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Osteoporose entsteht und was Sie selbst tun können, um der Erkrankung vorzubeugen bzw. einer bereits bestehenden Osteoporose entgegenzuwirken. Zudem erhalten Sie Informationen über die neuesten Erkenntnisse zu Diagnostik und Therapie der Osteoporose. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen. Referenten: Dr. med. Martin Stock Dr. med. Elmar Ulrich Prasch Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie Orthopädisches Zentrum Rhein-Neckar, Sinsheim