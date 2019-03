Oster-Marsch - Heilbronn mit: Gabriel Ananda & HNX Allstars

Der Osterhase bringt uns dieses Jahr eine echte Überraschung! Tanz mit Gabriel Ananda, den Hnx-Allstars und ganz Heilbronn, den Ostermarsch! Ananda machte seine ersten musikalischen Erfahrungen mit dem Cello und der Gitarre. 1995 inspirierte ihn ein Auftritt von Sven Väth zum Techno. Im Jahr 1997 brachte Gabriel schon seine erste Single "The Daylight comes and we don't want to go Home" auf dem Kasseler Label Hörspielmusik raus. 2002 begann seine internationale Karriere, als die Single "Süssholz" auf dem Kölner Label Treibstoff zum Clubhit avancierte. Durch die Lizenzierung auf Sven Väths Mix-CD "In The Mix - The Sound Of The Fifth Season" und die Erstplatzierung in der Zeitschrift Groove wurde er endgültig international bekannt. Wfreuen uns sehr, eine Legende, die das Bukowski mit ihrem Sound maßgeblich prägte in Heilbronn begrüßen zu können! Als Unterstützung, sorgen; Lex Bär, Marco Plazetti, Kaboo, Kevin & Mario, für "standing Ovations"!