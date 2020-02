Oster-Rave-Date w/HNX-Allstars

Zusammen mit den Hnx-Allstars feiern wir heute den Oster-Rave im Buko. Warum den auch in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah...diesem Gedanken entsprang einst die HNX Allstars, die mit einem Line-Up, das in aller Regel ortsansässig ist, schnell Furore machte. Und am Feiertag ist Feiern schließlich impliziert, dafür sorgen heute; Bukalemun, Bolly Noise, Haussmann, Kndl und Herr von und zu Bolz! Freier Eintritt bis 01.30 Uhr und feiern ohne Sperrzeit Runden den HNX-Abend in Heilbronns elektronischer Würstchenbude ab!