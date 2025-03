Osteraktion im Museumsgarten des Hölderlinturms

Von Karsamstag bis Ostermontag können große und kleine Gäste des Hölderlinturms im Museumsgarten nach lyrischen Ostereiern suchen. Wer eines entdeckt hat, kann es an der Museumskasse gegen eine kleine Überraschung aus dem Museumsshop eintauschen und auch einen Vers mit nach Hause nehmen. Am Osterwochenende beginnt im Garten des Hölderlinturms die Außensaison. Der Lesegarten-Bereich, der im vergangenen Herbst eröffnet wurde, ist ab Karsamstag wieder zugänglich. Dort gibt es ein offenes Bücherregal, in dem ausgewählte Bücher von und über Hölderlin zusammengestellt sind. Im Schatten des alten Quittenbaums können sich die Besucherinnen und Besucher auf Liege- und Gartenstühlen in Hölderlin-Literatur vertiefen und ihren Museumsbesuch ausklingen lassen.