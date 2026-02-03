Wer noch Ideen für Oster- und Frühlingsdekorationen oder kleine Geschenkideen für Ostern sucht, wird sicherlich auf dem Osterbasar im Kulturforum fündig. Alles von Hobbykünstlern aus Bad Mergentheim und näherer Umgebung gefertigt.

Im österlich geschmückten Kulturforum kann man in aller Ruhe nach Geschenken stöbern oder nach Anregungen für die eigene Kreativität Ausschau halten.

Mit selbstgebackenen Kuchen und Torten ist die Mini-Cafeteria, bewirtet vom TV MGH - Abt. SchwimmSport, wieder ein beliebter Anziehungspunkt. In gemütlicher Atmosphäre kann man hier eine kleine Pause einlegen.

Öffnungszeiten:

Fr. & Sa. 10:00 – 17:00 Uhr, Sonntag 11:00 – 17:00 Uhr