Osterbrunch

Ein Brunch der dir jeden kulinarischen Wunsch erfüllt und dein Genießerherz höher schlagen lässt!

Du hast die einmalige Gelegenheit, die komplette Käse- und Wursttheke zu verkosten, dich durch sämtliche deftige und süße Variationen des Kochs zu probieren, verschiedenste für dich zubereitete Eierspeißen zu verköstigen, bis hin zu Waffeln und Pancakes. Zur Mittagszeit wird dir zusätzlich ein Auswahl feinster warmer Metzgerspezialitäten serviert.

Es wird also alles aufgetischt, was du für einen entspannten Sonntag mit den Liebsten brauchst. Ganz zu schweigen von all den leckeren Brotsorten Croissants, etlichen Marmeladen und dem leckeren Obst, welches frisch aus der Region kommt! Eine tolle Kaffevariationen der Rösterei Hagen und frischer Orangensaft runden unseren Brunch perfekt ab.