"Osterei & Co" Kunsthandwerkermarkt in der Gotischen Halle

Kunsthandwerkermarkt in der Gotischen Halle des Stadthauses.

Ostereier, Hasen und vieles mehr: Der Kunsthandwerkermarkt „Osterei & Co“ in der Gotischen Halle im Stadthaus bietet ab Freitag, den 20. März 2026 wieder zahlreiche Oster- und Frühlingsdekorationsartikel an. Außerdem wartet auf die Besucherinnen und Besucher Kunsthandwerk wie Schmuck, Karten, Drechselware, Getöpfertes oder Puppenkleider. Kulinarisches wie köstliche Marmeladen und Liköre runden das Angebot ab.

„Osterei & Co“ ist montags bis freitags, jeweils von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der letzte Ausstellungs- und Verkaufstag ist Samstag, der 4. April 2026 von 10 bis 14 Uhr.