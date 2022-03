Ostereiermarkt 2022 in Fichtenau

Nachdem wir in den letzten beiden Jahren leider pausieren mussten, freuen wir uns auf eine neue Auflage des traditionellen Ostereiermarktes mit

Aussteller*innen und Gästen aus ganz Deutschland. Coronabedingt wird der Ostereiermarkt in diesem Jahr in der Turn- und Festhalle in Fichtenau-

Matzenbach stattfinden.

Gemeinde Fichtenau

Der Ostereiermarkt in Fichtenau hat sich in der Tradition der letzten Jahrzehnte zu einem wahrhaften Besuchermagneten in der vorösterlichen Zeit

entwickelt. Aussteller*innen und Gäste aus allen Teilen Deutschlands lassen den Markt Jahr für Jahr in neuem Glanz und neuer Vielfältigkeit

erstrahlen. Der Austausch zwischen Künstler*innen und Kund*innen und ein reger Kauf und Verkauf der liebevoll gestalteten

Produkte rund ums Ei und Ostern deckt die weit gefächerten Interessen nahezu aller Marktbesucher*innen ab.

Am Samstag, 9. April 2022 um 10 Uhr wird der mittlerweile 31. Ostereiermarkt in der Turn- und Festhalle in Fichtenau-Matzenbach von

Bürgermeisterin Anja Schmidt-Wagemann eröffnet.

Von der vielfältigen und ausgefallenen und scheinbar nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeit rund ums Ei kann man sich beim Ostereiermarkt

in Fichtenau-Matzenbach überzeugen. Gezeigt werden von etwa 30 Aussteller*innen aus Deutschland traditionelle Techniken,

wie das Bemalen mit Aquarell- und Plakatfarben, Tusche und Acryl. Die Aussteller*innen führen größtenteils ihre Techniken vor und geben sehr

gerne Ratschläge zur eigenen kreativen Gestaltung.

In der Cafeteria im Bürgersaal der Turn- und Festhalle sorgen die Fichtenauer LandFrauen aufs Beste für das leibliche Wohl und auch die vielfältige

Gastronomie in Fichtenau bietet ein breit gefächertes Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten.

Der Ostereiermarkt ist am Samstag, 9. April und Sonntag, 10. April jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

Das Tragen einer FFP2-Maske ist erforderlich.