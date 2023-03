Osterferienworkshop: Geheime Welt in einer Box / Bietigheim-Bissingen

Kursnummer: B220404

Auf Basis einer kleinen Geschichte suchen wir uns eine Figur aus, und überlegen uns individuell, wie deren geheime Welt oder Schatzraum aussehen würde. Dafür arbeiten wir mit einem Kubus, den wir von innen gestalten. Wie sehen Boden und Wände aus? Gibt es Möbel oder ist es ein Stück wilde Natur? Wer wohnt denn sonst noch so drin, welche Schätze verstecken sich dort? Wir können mit unterschiedlichen Materialien (Folien, Pappe, Stoff, Verpackungsmaterialien), Farben und etwas Licht diese kleine Welt zum Leben erwecken. Am Ende des Workshops kann jeder/jede seine/ihre Box mit nach Hause nehmen, und andere dazu einladen, durch ein Guckloch in diesen geheimnisvollen Raum zu blicken.

Gebühr: 62,00 Euro

Anmeldung:

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformulare unter: kunstschule-labyrinth.ludwigsburg.de