Osterferienworkshops: Das dramatische Papiertheater / Ludwigsburg

Kursnummer: L210412

Ein Theater bauen, ein Stück schreiben, Darsteller aussuchen und einkleiden, ein Bühnenbild entwerfen, inszenieren, beleuchten und spielen – und das alles in einer Woche? Mit einem Papiertheater geht das. Wir entwickeln eine Geschichte, zeichnen auf Papier, kleben und verzieren, bauen und spielen mit den erfundenen Charakteren des Stückes in unserer modellartigen wundervollen Bühne. Am Ende des Workshops wagen wir uns an eine kleine Vorstellung im Miniaturtheater. Vorhang auf, sehr geehrtes Publikum!

Gebühr: 62,00 Euro

