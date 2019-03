Osterflohmarkt Hoffenheim

Am Samstag, dem 06.04.2019 findet von 9:00 bis 13:00 Uhr in der alten Sortier- und Lagerhalle am Hoffenheimer Bahnhof der alljährliche Osterflohmarkt der Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt e.V. statt. Wie immer geht der Erlös an soziale und karitative Einrichtungen in der Region.

Eine große Auswahl an Osterartikeln und -geschenken warten auf ihre neuen Besitzer. Aber auch antike Raritäten, Haushaltswaren, Kinderspielsachen, Bücher, Heimtextilien, Taschen, Puppen, Korbwaren, Schmuck und vieles mehr laden zum Stöbern und Entdecken ein. Das alles wie immer zu kleinen, fairen Preisen.

Information zur Spendenannahme: Vom 17.04.2019 bis 04.09.2019 nimmt die Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt von 09:00-12:00 Uhr und 14:00–16:00 Uhr wieder Ihre Sachspendenin der Alten Sortier- und Lagerhalle in Hoffenheim entgegen.