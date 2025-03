Osterkonzert der Dinkelsbühler Knabenkapelle

Der Frühling kommt jedes Jahr in Dinkelsbühl mit Pauken und Trompeten: mit dem traditionellen Osterkonzert am Sonntag, 31.März, um 11:15 Uhr beginnt für die Dinkelsbühler Knabenkapelle wieder die Saison der Freiluftauftritte.

Traditionsgemäß werden im Rahmen des Konzerts die "Osterhäschen" dem Publikum vorgestellt. "Osterhäschen" - das sind die jüngsten Mitglieder der Kapelle, die nach der Grundausbildung zum ersten Mal in der Knabenkapelle öffentlich auftreten - ein Ehrentag für die jungen Musiker genauso wie für die Familien.

Die Dinkelsbühler Knabenkapelle ließ mit viel beachteten Auftritten im In- und Ausland aufhorchen. Ob in Italien oder Frankreich, in den USA oder Südkorea: die Buben ernten als Botschafter ihrer Heimatstadt stets begeisterten Applaus und viel Sympathie für ihr natürliches Auftreten. Dazu kommt die hohe musikalische Qualität der Kapelle, die in vielen Stilrichtungen zu Hause ist. Das breitgefächerte Repertoire spannt einen Bogen von traditionellen Märschen über Evergreens und Schlager bis zu Rock- und Popmusik.