× Erweitern Ostermarkt Dinkelsbühl

Zum Termin zwei Wochen vor Ostern hat sich in Dinkelsbühl ein Ostermarkt etabliert. In der historischen Spitalanlage, wo auch der Weihnachtsmarkt über die Bühne geht, treffen die Besucher auf ein großes, buntes Osterallerlei.

Im Spitalhof werden an über 50 Ständen Osterschmuck und Kunsthandwerk, Gestecke, Frühlingsblumen, Keramik, Bücher, Gartenobjekte und Figuren aus Stein, Holzarbeiten, Mineralien, Edelsteinschmuck und vieles mehr feil geboten. Orte des österlichen Markttreibens sind zudem das Kunstgewölbe und der Konzertsaal.

Mit von der Partie sind auch die Direktvermarkter aus der Umgebung mit ihren leckeren Produkten. Gesundes und Wohlschmeckendes aus der Region gehört mittlerweile fest zum Programm der Dinkelsbühler Märkte. So werden heimische Lebensmittel in bester Qualität ebenso angeboten wie deftiges Bauernbrot. Hausgemachte Küchle, frischer Käse vom Schmalzmüller oder Wein können gleich an Ort und Stelle probiert werden. Eine weitere Attraktion des Ostermarktes sind stets die 'alten Meister' : traditionelles Handwerk in einer Atmosphäre, wie sie nur eine historische Stadt wie Dinkelsbühl bieten kann. Zwei Tage im Frühling, die wie gemacht sind für einen Ausflug mit der ganzen Familie.