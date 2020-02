Ostermarkt Ilshofen

× Erweitern Ilshofen Ilshofen

Beim Ilshofener Ostermarkt am 04. und 05. April wird auch in diesem Jahr viel geboten.

Am Samstag findet auf dem Grauwespele wieder eine Pferdeprämierung mit Vorführwettbewerb für Kinder und Jugendliche, Gelassenheitsprüfung und Stutbuchaufnahme statt. Zudem wird es wieder eine Jungviehprämierung und einen Kälbervorführwettbewerb geben.

An beiden Tagen findet ein großer Krämermarkt auf dem Marktplatz statt.

Für das leichliche Wohl der Besucher ist an den verschiedenen Ständen, in den Gastronomien und in der Roland-Wurmthaler-Halle bestens gesorgt.

Darüber hinaus bietet das örtliche Gewerbe, die Vereine, Organisationen und Schulen noch viele weitere tolle Attraktionen an. In der Pfarrscheuer, im KULTURm und bei Ingfried Winter in der Kürzstraße werden verschiedene Ausstellungen zu sehen sein. Für Leseratten gibt es einen Bücherflohmarkt in der Roland-Wurmthaler-Halle.

Kinder dürfen sich auf Miniaturdampfbahnfahrten um das Rathaus freuen.

Ilshofener Ostermarkt, Sa. 04. und So. 05. April, Ortskern, Ilshofen, www.ilshofen.de