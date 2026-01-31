Frühlingsauftakt für die ganze Familie in und an der Schranne in Dinkelsbühl. Zum Termin zwei Wochen vor Ostern hat sich in Dinkelsbühl der Ostermarkt etabliert.

In diesem Jahr treffen die Besucher wieder vor und in der Schranne am Weinmarkt auf ein großes, buntes Osterallerlei. Im Großen Schrannensaal werden Osterschmuck und Kunsthandwerk, Keramik, Papierkunst, Holzarbeiten, Mineralien, Edelsteinschmuck und vieles mehr angeboten.

Eine Attraktion für die jungen Besucher ist das nostalgische Karussell, das auf dem Marktplatz steht. Zwei Tage im Frühling, die wie gemacht sind für einen Ausflug mit der ganzen Familie.

Öffnungszeiten: jeweils 10 bis 17 Uhr

Schranne am Weinmarkt Dinkelsbühl