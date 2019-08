Ostermayermontag

Jürgen Wagner (IMI Tübingen) schildert den Stand der europäischen Atomwaffen-Rüstung nach Aufkündigung des INF-Vertrags durch USA und Russland,. Hansjörg Ostermayer erzählt vom Widerstand gegen Mittelstreckenraketen in den Achtzigern. Wir Älteren erinnern uns: Nachdem Bundeskanzler Helmut Schmidt Ende der Siebzigerjahre eine „Lücke“ im westlichen Atomraketenarsenal ausgemacht hatte, kam es 1979 zum sogenannten Nachrüstungsbeschluss der NATO, sodann zu langjährigen Protesten der Friedensbewegung und letztendlich zur Abschaffung aller Mittelstreckenwaffen in Europa. Der zugrundeliegende Vertrag, abgeschlossen im Dezember 1987 zwischen US-Präsident Reagan und Sowjetgeneralsekretär Gorbatschow, ist im Februar 2019 von USA und Russland aufgekündigt worden. Wie einst im Kalten Krieg gibt jede Seite der anderen die Schuld. – Was erwartet uns?