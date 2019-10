Ostermayermontag

Mit dem Finger auf der Landkarte”...und Märchenbildern im Kopf reisen wir rund um die Welt. Hansjörg Ostermayer erzählt Tiermärchen aus allen fünf Kontinenten. Auch für Kinder geeignet (falls die ausnahmsweise länger aufsein dürfen).Vom Neckar versetzen wir uns mühelos an die Weser. – Eine Kehrtwende machend und dann imme Südkurs haltend, gelangen wir in den ghanaischen Regenwald. – Trockenzonen und verschneite Höhen überquerend, finden wir uns in der Wüste von Ost-Turkestan. – Nach der Paus geht’s über den indischen Subkontinent und zwei Ozeane zum australischen Outback. – Hinterm Pazifik und der Andenschwelle empfängt uns Amazonien. – Von dort aus längs der Transamerikana bis an die Grenze Kanadas. – Und ehe wir uns versehen, sind wir zurück in der Katharinenstraße am Rande des Loretto-Viertels.