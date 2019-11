Ostermayermontag

Begegnungen in Irland... und in der Anderswelt Tír na Nog. Es erzählt: Hansjörg Ostermayer. An ihren Hakenharfen zaubern: Petra Kruse und Anja Stevenson. Gleich zu Beginn seiner Karriere als Geschichtenerzähler ging Hansjörg Ostermayer nach Irland, auf Suche nach dem Storyteller Batt Burns. Von Cape Clear führte ihn der Weg über das ebenfalls gälischsprachige Béal Átha an Ghaortaid nach Valentia Island... und dann endlich in das kleine Städtchen Sneem auf der Halbinsel Iveragh. Das Märchen, welches er von einem Meister der mündlichen Erzählkunst empfing, soll dem Publikum des heutigen Abends nicht vorenthalten werden. Die begleitende und umrahmende Musik des Harfenduos Kruse/Stevenson reicht von fantasiebeflügelnden Slow Airs über melancholische Lieder bis hin zu spritzigen Tanzweisen.