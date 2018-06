Ostermayermontag

Während der Fußball-WM erzählt Hansjörg Ostermayer drei autobiographische Geschichten im Spannungsfeld zwischen Freizeitkick und Live-Übertragung. Jazzpianist Hans-Jörg Lund bringt musikalischen Drive ins Spiel. Für Menschen, die mit dem Fußball leben, ist schon manches große Match zum Fixpunkt eigener Lebenserinnerung geworden. Natürlich auch manches kleinere, ein legendäres 27 zu 26 beim Lehrerfußball oder so. Dementsprechend viel Selbsterlebtes bringt der Erzähler mit seinen Stories: „You’ll never walk alone“ – „Bist du Schalke oder was?“ – „Und ich sag’ dir, er war drin!“ – Dabei verschränken sich immer wieder zwei Erlebnisebenen, das große Stadiongeschehen und ein Leben mit Turnschuhintermezzi. – Der Mössinger Hans-Jörg Lund ist vielen Kulturfreunden in der Region als Stummfilmpianist und Mitgestalter von Poesie&Musik-Programmen bekannt.