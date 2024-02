"Ostermenü – Menu de Pâques".

Hausapéritif :

Clairette de Die mit Veilchenlikör und Appetizers

Clairette de Die arrosée à la liqueur de violette et ses appétizers

***

Amuse bouche :

Geschmorte Artischoke « à la Barigoule » mit Estragoncrème,

Zitronencoulis und geräucherter Speckchip

Artichauts à la Barigoule, crème d´estragon,

coulis de citron et chips de lard fumé

***

Grüner Spargel mit Entenstopfleberroyale, Walnüsse, schwarze Olivenvinaigrette, Wachteleier, Granny Smithapfel und Rosmaringrissinis

Royale de foie gras de canard en croûte de noix, asperges vertes à la vinaigrette d´olives noires,

oeuf de caille et gressins au romarin

***

Daurade Royalefilet im Olivenöl pochiert mit Piment d´Espelettecraquets,

geschmorter Gewürzfenchel, Safranjus und Karottenprickles

Filet de daurade royale poché à l´huile d´olive et en croûte de craquets au piment d´Espelette,

fenouil braisé aux épices, jus au safran et pickles de carottes

***

Trou provencal de Pâques

Morcheleistee mit Banyuls

Thé glacé de morilles au Banyuls

***

Lammsattel 7 Stunde gegart,

Écrasée von La Rattekartoffeln mit Frühlingszwiebeln und Thymian,

feine grüne Erbsen und Ras-el-Hanut-Bärlauchjus

Selle d´agneau braisée de 7 heures, écrasée de rattes aux cébettes,

petits pois et jus à l´ail des ours et ras-el-hanut

***

Erdbeereen / Schokolade / Minze / Rhabarber / Quark / Vanille

Fraises / Chocolat / Menthe / Rhubarbe / Fromage blanc / Vanille