Ostermontagsmarkt mit Krämermarkt

Nahezu 50 Marktbeschicker bieten den Besuchern auf einem Rundgang durch die Innenstadt und auf dem Taubertorplatz allerhand Sehens- und Kaufenswertes. Die Bücherei veranstaltet wieder den beliebten Bücherflohmarkt am Taubertorplatzo Die heimische Gastronomie verwöhnt Sie mit allerlei Köstlichkeiten.o Ponyreiten an der Alten Posthaltereio Nicht nur für die Kleinen: Der Osterhase bringt allerlei Geschenke mit o Elektroscooter in der neuen Straßeo Flohmarkt der Streetbunnys am evangelischen Gemeindehaus o Kinderkarussell am Brunnenplatz