Zum 20. Mal findet in der evangelischen Stadtkirche in Heilbronn-Böckingen, Kirchsteige 5, die traditionelle Osternacht statt und zwar am Samstag, den 20. April um 23.30 Uhr.

Vom Dunkel zum Licht – wir warten in der abgedunkelten Kirche auf die Osterkerze und feiern Christus, das Licht. Mit dabei ist wieder der Gospelchor ON THE WAY mit schwungvollen Liedern. Am Ende bekommen alle ein Licht und wer möchte auch ein persönliches Segenswort mit auf den Heimweg.