Ostertanz mit der BigBand des Musikvereins Umpfertal

Am Ostersamstag, 19. April findet um 19.30 Uhr der traditionelle Ostertanz der Kurverwaltung Bad Mergentheim im Kurhaus statt.

Wer gerne zu guter Livemusik im Bigband-Sound tanzen oder einfach einen schönen Abend mit Freunden verbringen möchte, ist hier genau richtig. Die BigBand des Musikvereins Umpfertal wird mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm für ausreichend Möglichkeit zum Tanzen sorgen.

Das Repertoire reicht vom klassischen Wiener Walzer über den Paso Doble „España Cani“, von heißen Samba-Rhythmen bis hin zu modernen Rock-Arrangements. Im Bigband-Sound Glenn Millers das Publikum „In the Mood“ zu bringen beherrscht die Band ebenso gekonnt wie die etwas härteren Töne, Marke Tina Turner „Simply the Best“ sowie die moderne Bigband-Musik von Michael Bublé oder dem einfühlsamen „If you don’t know me by now“ von Simply Red.

Die begeisternd aufspielenden Musiker und Musikerinnen der Bigband machen diesen Abend mit ihren swingenden und groovigen Rhythmen, den satten Bläsereinsätzen, den gefühlvollen Solis sowie durch ausdrucksstarken Gesang zu einem unvergesslichen Tanzvergnügen.

Vor der Bühne gibt es eine großzügige Tanzfläche und die Besucher sitzen gemütlich im Großen Kursaal. Für Getränkeverkauf und kleine Snacks ist gesorgt. Einlass ist ab 18:30 Uhr.