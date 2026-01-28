Osterwerkstatt

bis

Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall

Zuschauen bei verschiedenen Dekortechniken, Mitmachen beim traditionellen Eierfärben.

Wer einem alten Brauch folgen möchte, ist herzlich eingeladen, in der „Osterwerkstatt“ selbst Ostereier mit Naturfarben zu färben – ganz so, wie es unsere Groß- und Urgroßeltern bereits gemacht haben. Vorführungen unterschiedlicher Gestaltungstechniken und weitere Anregungen zur Verzierung von Ostereiern runden das Programm ab.

Info

Wackershofen.jpg
Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Osterwerkstatt - 2026-03-29 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Osterwerkstatt - 2026-03-29 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Osterwerkstatt - 2026-03-29 11:00:00 Outlook iCalendar - Osterwerkstatt - 2026-03-29 11:00:00 ical

Tags