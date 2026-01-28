Zuschauen bei verschiedenen Dekortechniken, Mitmachen beim traditionellen Eierfärben.

Wer einem alten Brauch folgen möchte, ist herzlich eingeladen, in der „Osterwerkstatt“ selbst Ostereier mit Naturfarben zu färben – ganz so, wie es unsere Groß- und Urgroßeltern bereits gemacht haben. Vorführungen unterschiedlicher Gestaltungstechniken und weitere Anregungen zur Verzierung von Ostereiern runden das Programm ab.